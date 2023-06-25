Остальные можете выбросить: какие купальники обеспечат самое эффектное появление на пляже летом 2023 года

Названы самые модные модели купальников летом 2023 года. Если кратко - чем проще и лаконичнее купальник, тем лучше. Эффектного появления на пляже нужно добиваться за счет спортивной подтянутой фигуры, а не купальника с принтом или люрексом. Все это - вчерашний день. Минимализм - вот, что в тренде сегодня.

Известный блогер и журналистка Надежда Стрелец, которая следит за трендами, в телеграм-канале рассказала, в какой купальнике вы будете выглядеть на пляже стильно и модно.

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