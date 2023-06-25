Подкормка для томатов на весь сезон: фитофторы нет, урожай — ящиками

Йодно-молочная подкормка решает целый ряд проблем томатов: уничтожает вредителей, защищает от фитофторы, помогает вырастить роскошный урожай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Делайте ее весь сезон, и у вас не будет проблем с помидорами вообще.

Возьмите 40 капель аптечного йода (можно отмерить шприцом 2 миллилитров), 1 литр молока, 9 литров воды.

Обязательно вначале вылейте йод в молоко, хорошо размешайте. И только потом соедините с водой, все вместе разводить нельзя, поскольку йод разрушается в воде.

Опрыскивайте томаты сразу, раствор не хранится. И не забудьте после работы хорошо промыть опрыскиватель. Делайте эту процедуру 1 раз в 2 недели.

Источник: дзен-канал «Посад»