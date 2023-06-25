Рецепт суперлегкого салата из капусты и сосисок — идеально для перекуса в жару

Летом, а тем более в жару, заморачиваться с едой особенно не хочется. Поэтому вот вам рецепт суперлегкого и сытного салата, который готовится всего за 10 минут!

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Понадобятся сосиски, консервированный горошек и капуста. Капусту — белокочанную или пекинскую — шинкуем мелкой соломкой и солим, чтобы та начала отдавать сок. Оставляем на 10 минут.

Тем временем мелко нарезаем сосиски, добавляем горошек. Смешиваем все с капустой, заправляем сметаной или маслом, перчим и солим по вкусу.