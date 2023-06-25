Вот что делают опытные хозяйки, чтобы не замарать кухню жиром при готовке — чистота и никаких брызг

Жир и грязь на стенах после готовки обычное и крайне неприятное явление, но избавиться от этого всего можно в два счета! Точнее, сделать так, чтобы эта самая грязь не разлеталась по всей комнате и не оседала на поверхностях. К слову, опытные хозяйки давно так делают.

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Прежде чем жарить мясо, они промакивают его бумажным полотенцем для удаления излишней влаги. Ведь именно она является источником летящего во все стороны жира.

Вот так легко и просто можно предупредить разбрызгивание масла по кухне, и держать ее в чистоте даже во время готовки.

По материалам портала Inmyroom.