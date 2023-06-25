Сделайте это с рисом, и он сварится за шесть минут — подходит для любого вида

Вкусный и рассыпчатый рис можно готовить по всем канонам и долго, а можно воспользоваться лайфхаком поваров со стажем, и впредь готовить его всего за шесть минут. По их наблюдениям, разницы во вкусе нет никакой.

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Для начала необходимое количество риса нужно хорошенько промыть. Далее кастрюлю с водой доводим до кипения (воды должно быть в пять раз больше крупы), вводим рис и солим.

Засекаем ровно шесть минут — за это время зерна достаточно проварятся, будут мягкими, рассыпчатыми.