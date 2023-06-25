Проверили совет опытной горничной — помыли окна с пятью каплями йода: эффект удивил (сверкают, разводов нет)

Окна отмываются йодом. Фото: соцсети

Вы удивитесь, что стекло может быть таким сверкающим.

Сейчас набирает обороты популярности способ мытья окон с йодом. Многие блогеры и хозяйки пишут в Сети, что при помощи этого дешевенького аптечного вещества действительно можно добиться поразительного эффекта чистоты.

Стекло отмывается до скрипа без каких-либо разводов. При этом грязь отходит быстро и очень эффективно.

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На 1 литр теплой воды возьмите 5-10 капель йода, растворите и промойте дома стеклянные поверхности (другие не нужно). Далее протрите бумажной салфеткой или комком туалетной бумаги насухо. Чистота будет кристальная!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы»

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