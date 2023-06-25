Готовим знаменитый мясной гуляш один в один как в советской столовой — объедение

От такого рецепта гуляша будут в восторге вообще все, а люди, рожденные в СССР, — особенно. В советское время это блюдо пользовалось бешеной популярностью — то ли из-за нежнейшего мяса, распадающегося на волокна, то ли из-за насыщенного соуса, или из-за всего вместе.

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Чтобы получилось один в один, как в советской столовой, берем говядину (500 гр). Также понадобятся 2 луковицы, 1 морковь, по ложке томатной пасты и муки, полтора стакана воды, лавровый лист, черный перец, соль и масло.

Как готовить:

Мясо нарезаем на порционные кусочки небольшого размера и обжариваем на раскаленной сковороде с растительным маслом.

Когда говядина «схватилась» — добавляем нарезанный перьями лук, через две минуты — тертую морковь, и еще через несколько минут вливаем 200 мл воды, солим, перчим и кидаем лавровый лист. Уменьшаем огонь и тушим 15 минут.

В отдельной емкости смешиваем муку, томатную пасту и воду, и добавляем массу в гуляш. Томим буквально 5 минут и готово!

По материалам belnovosti.by