Эта заправка идеальна для салата из огурцов и помидоров — незабываемый вкус

Растительное масло, сметана или майонез в качестве заправки для салата считаются фаворитами у хозяек, и очень зря. Есть один простой и, к сожалению, забытый рецепт заправки, который просто идеален для овощей — с ним огурцы и помидоры приобретают новые вкусовые оттенки.

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Особенность в том, что в нем соединяются разные по насыщенности вкусы — кислый, сладкий, цитрусовый и пряный.

Для этого в отдельной емкости смешайте три ложки сока лимона с пятью ложками масла (подойдет любое — классическое растительное, льняное, кунжутное или оливковое).

Далее вводим по большой ложке меда и цедре цитрусовых, а также мини-порцию классической горчицы и орегано (по маленькой ложке). По желанию можно добавить морскую соль и острый перец.

Вкус у такой заправки получается незабываемый. С таким любой салат заиграет по новому.

По материалам belnovosti.by