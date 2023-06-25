Сами не ожидали: обсыпали вокруг помидоров грунт содой — плоды поперли богатырские

Обычная пищевая сода - великолепная подкормка для томатов. Разбрасывайте ее по грунту вокруг корней растений и вы заметите, что они станут сильнее.

Дело в том, что сода является щелочным веществом и снижает кислотность почвы. Это полезно для томатов, которые предпочитают некислотный грунт. Кислая почва может спровоцировать заболевание корней томатов и снизить их урожайность.

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Кроме того, пищевая сода уничтожает огородных вредителей. Устранив негативные факторы при помощи соды, мы добьемся высокого урожая томатов.

Источник: дзен-канал «Газета Балаково»