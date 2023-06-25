Бросьте в лунки это удобрение — помидоры, огурцы, тыква и кабачки прут как на дрожжах

Одно удобрение может повысить урожайность многих культур на огороде. Этот дедовский метод давно прижился в деревнях — огородники держать его в секрете, выращивая богатый урожай помидоров, огурцов, тыквы и кабачков. Все лето и часть осени собирают урожай тазами. Их веточки так и ломятся от томатов и хрустящих спелых огурцов.

Просто бросьте в лунки рядом с этими культурами доступное копеечное удобрение — довольные дачники делают так каждое лето. Урожай помидоров, кабачков и других культур, прет как дрожжах.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

В лунки перед посадкой рассады положите по три горсти перегноя, по одной горсти древесной золы, залейте поллитрами теплой воды. Все хорошо перемешайте. И в эту кашу высадите саженцы.

Летом можно иногда подкормить посадки дрожжевым «компотом». Состав проверен опытными садоводами.

По материалам дзен-канала «Записки огородницы»