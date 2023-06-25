Огородники всю жизнь вносят золу неправильно: только с уксусом — опробованный в деле состав

Многие огородники всю жизнь вносят в почву древесную золу неправильно. Эта подкормка действительно очень полезна растениям.

Она избавляет культуры от паразитов и вредителей, насыщает почву полезными веществами, усиливает культуры, увеличивает плодоношение.

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Однако иногда садоводы слишком перенасыщают древесной золой почву. Она очень плохо растворяется в воде и не пропускает питательные элементы к корню. В итоге растения могут начать подгнивать.

Древесную золу желательно применять по минимуму и лучше всего готовить из нее кислый раствор. Возьмите 10 литров воды, 1 стакан сухой золы, ¾ стакана 3%-ного уксуса, все хорошо смешайте и дождитесь, когда закончится реакция. Гашение золы уксусом высвободит полезные элементы из золы и облегчит ее воздействие. Далее состав нужно разбавить тремя ведрами воды.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»