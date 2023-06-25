Разлили по пиалам «сахарную воду» и расставили по участку: утром муравьев и тлю не нашли

Многочисленные садоводы России опробовали в деле действенное средство, которое уничтожаем муравьев и тлю. Результат от этого состава можно заметить буквально на следующее утро после применения.

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В чашке смешайте 2 ложки сахарного песка, борную кислоту и воду. Сахар должен полностью раствориться.

Далее разлейте данный раствор по пиалкам. Расставьте их на пути муравьев. Сахар приманит насекомых, а борная кислота отравит. Вслед за мурашами исчезнет и тля.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»