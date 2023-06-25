Срочная подкормка лука: полейте и вы поразитесь головкам — в руку не войдут!

Обязательно внесите в почву под лук подкормку из древесной золы. Приготовить ее нужно особенным образом.

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В древесной золе содержится много калия, и именно он необходим сейчас луку для укрупнения головок. С такой подкормкой вас удивит урожай. Лук вырастет не только крупным, но и сочным, сладким, он будет долго храниться весь год без гнили.

Воды возьмите десять литров, растворите в ней один литр золы. Поливайте лук только у корня. Через 7–10 дней повторите процесс.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве».