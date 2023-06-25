Подсказали действительно эффективный способ вытравить муравьев и тлю: уже на следующий день

Многие садоводы старательно поливают химией свои участки, чтобы вытравить муравьев и тлю. Однако часто этот способ не вызывает должного эффекта..

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Кроме того, люди стали чаще задумываться о безвредности применения инсектицидов. В связи с этим все чаще огородники стали применять против муравьев и тли безвредную соду, которая стоит в магазинах копейки.

Кроме того, этот метод нереально прост. Все, что вам нужно сделать, это осыпать места дислокации муравьев содой. насекомые начнут исчезать уже на следующий день. После того, как пропадут муравьи, начнет испаряться и тля.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».