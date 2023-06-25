Подкормили огурцы хлебом: сразу стали давать урожай вдвое больше — наш метод

Если листья у огурцов стали желтеть, поможет подкормка на основе хлеба. Кроме того, она стимулирует плодоношение и рост растения, так что в этом году культура удивит вас урожаем обязательно.

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Налейте в ведро 10 литров воды, замочите на ночь в ней буханку хлеба. Утром разомните и влейте в состав 20 миллилитров йода. Настаивайте данный состав 5–6 часов, далее его нужно профильтровать. Полейте получившейся подкормкой огурцы.

Повторяйте процедуру раз в 2 недели, вплоть до осени.

Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»