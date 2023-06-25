Гарантия 100%: от этого муравьи всегда пропадают с участка — никаких хитростей, чистая биология

Муравьи. Фото: Global Look Press

Раскрываем эффективный метод борьбы с насекомыми.

Чтобы муравьи гарантированно пропали с участка, купите разные порошковые и гранулированные смеси от этих насекомых  с разными действующими веществами. Смешайте и рассыпьте их в местах их скоплений, а также в отверстия, которые они проделывают в почве.

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Этот способ борьбы с муравьями очень эффективный. На все уйдет около двух недель, после чего на этом месте вы насекомых не увидите. Если в течение этого времени вы увидите хоть одного ползающего муравья, подсыпьте сухую смесь, чтобы с действующим веществом проконтактировало как можно больше муравьев.

За счет того, что вы смешаете средства от муравьев с разными действующими веществами, оно станет в несколько раз эффективнее. Одна смесь может подействовать, а может и никак не повлиять на них. После же их смешивания результат оказывается отличным.

Источник: дзен-канал «Моя успешная дача»

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