Российские банки снизили курсы обмена валют: перечисляем — кто именно

Утром 24 июня крупнейшие банки России резко подняли курсы валют, во многих из них американские доллары можно было приобрести от 90 рублей, а евро — от 100 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако в настоящий момент кредитно-финансовые организации стали понижать курсы валют.

Росбанк значительно снизил обменные курсы после повышения. Сейчас здесь доллар продается за 91 рубль, евро — за 96 рублей. В Газпромбанке доллар реально приобрести за 88,25 рубля, евро — за 94,1 рубля, в Россельхозбанке доллар торгуется за 88,5, европейская валюта — 96,8 рубля, в Альфа-банке цифры такие — 88 и 96,6 рубля, соответственно.

Источник: 1prime.ru