Стоя на гвоздях: Анна Хилькевич выбрала экстремальный способ записи песни

Актриса Анна Хилькевич рассказала в своем микроблоге, что решилась на запись собственной песни. Примечательно, что делает она это на гвоздях.
Артистка взбирается на гвозди перед записью. Хилькевич утверждает, что гвозди помогают ей сфокусироваться на музыке и расслабиться.
«Раньше я бы не решилась показать какую-то закрытую часть жизни, а сейчас это для меня уже легче. Например, сегодня показываю вам то, что условно полгода назад точно не рискнула бы. Записываю свою песню!», – заявила Анна.
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«Я распознаю, что мне на пользу, а что нет. Алкоголь – это слив энергии и заглушение эмоций. Мне такого не нужно. Я умею управлять своими состояниями», – добавила Анна Хилькевич.