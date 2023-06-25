Стоя на гвоздях: Анна Хилькевич выбрала экстремальный способ записи песни

Актриса Анна Хилькевич рассказала в своем микроблоге, что решилась на запись собственной песни. Примечательно, что делает она это на гвоздях.

Артистка взбирается на гвозди перед записью. Хилькевич утверждает, что гвозди помогают ей сфокусироваться на музыке и расслабиться.