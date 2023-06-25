Понадобится микроволновая печь – новый метод варки моркови

Стало известно, как легко сварить морковь.
Примечательно, что для этого способа не понадобится даже плита. Овощ будет меняться в микроволновой печи. Морковь станет мягкой всего за 5 минут.
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Для этого нужно почистить и нарезать морковь. Далее поместить ее в полиэтиленовый пакет и добавить около 100 мл воды. Необходимо завязать пакет не слишком туго и отправить его в микроволновку на пять минут при мощности 800 ватт.
Вы получите морковь, которая будет мягкой и вкусной. Об этом рассказали в YouTube-канале «Вкусная жизнь».
Напомним, ранее эксперт рассказал, стоит ли мыть мясо перед готовкой.