Резкие перепады температур: какая погода ждет с 26 июня

Аналогичная ситуация ожидается на Урале.

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В южных регионах России погода будет настоящими качелями: от +35 градусов в конце этой недели до +24 градусов с обильными осадками на следующей. А затем будет жара во время ливней. Это превратит улицы в настоящую баню. Об этом рассказали в primpress.ru.