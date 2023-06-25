Резкие перепады температур: какая погода ждет с 26 июня

Стало известно, что погода в период с 26 июня по середину июля будет сопровождаться быстро сменяющейся температурой.
К слову, в Сибири ожидается резкий спад температуры до +18 градусов. Также там будут идти сильные ливни. Но через несколько дней наступит жара с температурой +29 градусов. После 10 июля температура воздуха снова станет комфортной и достигнет +22 градусов.
Аналогичная ситуация ожидается на Урале.
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В южных регионах России погода будет настоящими качелями: от +35 градусов в конце этой недели до +24 градусов с обильными осадками на следующей. А затем будет жара во время ливней. Это превратит улицы в настоящую баню. Об этом рассказали в primpress.ru.