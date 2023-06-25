Мыть или не мыть мясо перед готовкой – ответил кулинарный эксперт

Хозяйки спорят, нужно ли мыть мясные изделия перед варкой.
Недавно эксперт отметил, что продукт все же нужно промывать под проточной водой.
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«Потому что таким образом вы смываете верхний слой белка. Это позволяет приготовить более прозрачный бульон. Во-вторых, вы удаляете с поверхности патогенные бактерии, которые могут там присутствовать», – объяснил Матвеев в беседе с gorodovoy.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно разбивать яйца.