Мыть или не мыть мясо перед готовкой – ответил кулинарный эксперт

Мясо. Фото: Global Look Press 

Шеф-повар и победитель пятого сезона «Адской кухни» Георгий Матвеев рассказал, как нужно поступать с продуктом.

Хозяйки спорят, нужно ли мыть мясные изделия перед варкой.

Недавно эксперт отметил, что продукт все же нужно промывать под проточной водой.

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«Потому что таким образом вы смываете верхний слой белка. Это позволяет приготовить более прозрачный бульон. Во-вторых, вы удаляете с поверхности патогенные бактерии, которые могут там присутствовать», – объяснил Матвеев в беседе с gorodovoy.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно разбивать яйца.

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