«Отели относятся с пониманием»: постояльцам вернут деньги за 24 июня

Стало известно, что отели и гостиницы вернут клиентам деньги в случае неиспользованных дней.

Те, кто в субботу, 24 июня, не смог прибыть вовремя в забронированные номера могут рассчитывать на возраст денежных средств.

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