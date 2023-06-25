«Отели относятся с пониманием»: постояльцам вернут деньги за 24 июня

Отдых. Фото: Global Look Press 

Управляющие гостиниц вошли в положение своих клиентов.

Стало известно, что отели и гостиницы вернут клиентам деньги в случае неиспользованных дней.

Те, кто в субботу, 24 июня, не смог прибыть вовремя в забронированные номера могут рассчитывать на возраст денежных средств. 

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«Отели относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения», – отметили в tass.ru.

Напомним, ранее россиянам рассказали о ценах на жилье в курортных регионах.

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