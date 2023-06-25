Что важно достать из женской сумки – убережете себя от беды

Считается, что наши вещи могут привлечь беду. Особенно такие прогнозы касаются женской сумки.

Следует убрать из сумки все лишнее, оставив только необходимые вещи. Элементы декора по типу красивой обуви или кожаных деталей могут привлечь богатство и успех. А талисманы внутри сумки могут защитить от негатива.

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Однако деньги и карты не стоит разбрасывать по всей сумке. Старые фотографии, билеты и чеки лучше достать из сумки и не носить в ней. Иголки в сумке не приветствуются, а вот булавки можно переносить в аксессуаре. Об этом рассказали в rsute.ru.