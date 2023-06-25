Эти два имени дарят своим обладательницам любовь окружающих

Мария умеет быстро заводить друзей. Мария легко входит в контакт с самыми скрытными и застенчивыми людьми.

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Полина тоже может расположить к себе любого. Она легко общается с новыми людьми и умеет поддержать старых знакомых. Об этом рассказали в Progorod33.ru.