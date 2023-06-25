Новая функция WhatsApp защитит от мошенников – включается по желанию

Стало известно, как мессенджер WhatsApp защищает от мошенников.
Оказалось, с недавнего времени мессенджер сделал вызовы от неизвестных контактов бесшумными.
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«Существуют и другие приложения, позволяющие идентифицировать спам и звонки мошенников. Надежнее использовать весь комплекс мер и не забывать о цифровой гигиене», – отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее российские власти рассказали, что будет с мессенджером WhatsApp.