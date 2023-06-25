Это положительно повлияет на урожай тыквы – воспользуйтесь советом опытных садоводов

Стали известны два способа вырастить большую и сочную тыкву.

Первый способ состоит в том, чтобы использовать золу для ускорения роста культуры. Зола способствует росту и развитию тыквы. Для приготовления раствора нужно смешать половину стакана золы и десять литров воды, затем орошать грядки тыквы этой смесью.

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Второй способ предполагает приготовление раствора борной кислоты. Дачники могут растворить один грамм препарата в теплой воде, добавить еще литр воды. А затем опрыскать раствором грядки с тыквой. Однократное применение этого удобрения обеспечит положительный результат. Об этом рассказали в belnovosti.by.