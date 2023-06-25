Проверьте себя по этим пунктам – вы могли неправильно пользоваться дезодорантом

Эти ошибки вы могли допустить, пока пользовались дезодорантом.

Во-первых, вы могли обработать дезодорантом кожу подмышек сразу после бритья. Так делать нельзя. Потому что эта процедура оставляет микротравмы на поверхности кожи.

Во-вторых, не использовали дезодорант на сухую и чистую кожу. Влага может снизить эффективность дезодоранта.

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В-третьих, одевались сразу после нанесения дезодоранта. Так могут появиться пятна на одежде.

В-четвертых, наносили дезодорант на поврежденную кожу. И усугубляли этим состояние кожи.