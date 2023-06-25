Возьмите хлеб для этой чудесной подкормки – огурцов станет больше

Стало известно, как вырастить хороший урожай огурцов при помощи подкормки на основе хлеба.

Опытные огородники утверждают, что огурцы обожают такое удобрение.

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Для того, чтобы проверить этот метод, нужно разрезать буханку хлеба на кусочки. Далее замочить хлеб на ночь в 10 литрах воды. На следующий день нужно добавить 20 миллилитров йода и хорошо перемешать состав.