Возьмите хлеб для этой чудесной подкормки – огурцов станет больше

Хлеб. Фото: Global Look Press 

Воспользуйтесь этим советом, если хотите улучшить свой огород.

Стало известно, как вырастить хороший урожай огурцов при помощи подкормки на основе хлеба.

Опытные огородники утверждают, что огурцы обожают такое удобрение. 

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Для того, чтобы проверить этот метод, нужно разрезать буханку хлеба на кусочки. Далее замочить хлеб на ночь в 10 литрах воды. На следующий день нужно добавить 20 миллилитров йода и хорошо перемешать состав. 

Дайте удобрению настояться в течение 5-6 часов и профильтруйте жидкость. Далее можно поливать огурцы. 

Эту процедуру желательно повторять каждые две недели до осени. Об этом рассказали в dzen.ru.

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