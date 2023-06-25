«Уход как после принятия солнечных ванн»: эти советы помогут исправить волосы после купания в морской воде

Стало известно, как восстановить свою шевелюру после отдыха на море.
Эксперт заявила, что вначале нужно вымыть кристаллы соли с волос:
«После моря нужен аналогичный уход как после принятия солнечных ванн. Для начала моем волосы водным раствором с добавлением шампуня в пропорции на литр воды одна капля шампуня. Таким образом вы сможете удалить с кожи головы кристаллы соли».
А после укрепить волосы с помощью маски.
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«Далее наносим на волосы маску с липидным комплексом, избегая прикорневой зоны. Если волосы натурального цвета или окрашены, то достаточно подержать маску около трех минут. Если волосы обесцвечены, то 10-15 минут», – добавила колорист.
«Заканчиваем процедуру с помощью молочка для волос. По возвращению с курорта лучше всего посетить профессионального колориста или парикмахера, чтобы он провел комплекс процедур по восстановлению ваших локонов», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.