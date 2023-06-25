Эти юбки не стоит надевать – советы эксперта

Эти юбки стилист просила убрать далеко и надолго.

Юбки из неопрена – устаревшая модель, которую можно без стеснения удалить из гардероба.

Во-первых, ткань не является экологичной. А экологичность ткани – важный тренд. Во-вторых, неопрен – слишком плотная ткань для лета, что приносит чувство дискомфорта в жаркие дни. Кроме того, эта юбка не соответствует сезону. В-третьих, фасон таких юбок давно устарел.

Юбки с баской тоже можно убрать из своего гардероба. Эти юбки неправильно расширяют зону бедер, добавляя полноты.

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Юбки с широкой кокеткой добавляют возраст и укорачивают рост из-за широкой горизонтальной линии.

А юбка-тюльпан увеличивает объем за счет широких складок.