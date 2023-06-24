Всего 1 подкормка! Лук и чеснок сразу передумают желтеть — быстро придут в чувство

Если листья лука и чеснока пожелтеют раньше времени, то хорошего урожая не будет. Поэтому бдительные дачники внимательно следят за обстановкой. И в случае обнаружения признаков увядания немедленно начинают предпринимать меры.

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Чтобы быстро исправить ситуацию, нужно приготовить особое средство. Вам потребуется взять 5 литров чистой воды, а затем растворить в ней по половине столовой ложки мочевины и сульфата магния.

Когда жидкость станет однородной, ее следует обильно распылить на овощные грядки. Результат вас очень впечатлит. Уже через пару дней вы не найдете ни одного нового желтеющего пера.

Источник: Телеграм-канал «Дача | Мой домик»