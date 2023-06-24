Банки задрали курс до небес: сколько сейчас стоит евро и доллар — придете в ужас, когда узнаете

В эту субботу многие в панике бросились скупать иностранную валюту - евро и доллары - вместе с билетам заграницу.

На фоне повышения спроса, банки тут же подняли курс. Доллары и евро резко взлетели в цене, она сильно отличалась от той, которую установил на выходные дни Центробанк.

Доходило до того, что доллары банки продавали по сто рублей, а евро - по сто десять. Люди, узнававшие, сколько стоит иностранная валюта, приходили в ужас.

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