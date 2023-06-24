Одуванчики мигом поникнут: засохнут и больше никогда не вырастут — ни один не выстоит

Многие дачники не любят одуванчики. И неспроста! Ведь эти желтоголовые цветочки являются самым настоящим сорняком. Растение быстро размножается. За счет особой формы семян способно захватить большую территорию. И самое главное, имеет мощную корневую систему. Поэтому вырвать сорняк с газона под силу далеко не каждому.

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К счастью, есть более простой способ распрощаться с сорной травой. Тянуть и копать ничего не придется. Достаточно просто смешать 3 доступных ингредиента и нанести их на вредное растение.

Чтобы приготовить мощное средство, нужно взять одинаковое количество жидкого мыла, уксуса и соли. Все составляющие следует тщательно перемешать между собой, и можно приступать к обработке.

Полученный состав необходимо точечно нанести на каждый одуванчик. Чтобы не залить соседние растения, можно использовать спринцовку. Обработку нужно проводить в засушливый безветренный период.

Источник: gorodche.ru