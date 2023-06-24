Никакой химии, отмывает идеально: как самим приготовить средство для мытья посуды — быстро, просто, за копейки

Не секрет, что многие люди не доверяют средствам для мытья посуды, приготовленным на производстве.

Хочется, чтобы дома все было экологически чистым. И это понятно. Существует несколько рецептов приготовления средств для мытья посуды в домашних условиях. Такие жидкости безопасны и эффективны.

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