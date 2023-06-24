Никакой химии, отмывает идеально: как самим приготовить средство для мытья посуды — быстро, просто, за копейки

Не секрет, что многие люди не доверяют средствам для мытья посуды, приготовленным на производстве.
Хочется, чтобы дома все было экологически чистым. И это понятно. Существует несколько рецептов приготовления средств для мытья посуды в домашних условиях. Такие жидкости безопасны и эффективны.
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Нужно измельчить половинку обычного куска хозяйственного мыла, растворить в воде и перелить в емкость. Затем в раствор добавить сок половинки лимона и по ложке глицерина и водки.
Такая жидкость прекрасно справится с мытьем посуды и будет эффективна даже в холодной воде.
По материалам belnovosti.by.