Никакой химии, отмывает идеально: как самим приготовить средство для мытья посуды — быстро, просто, за копейки

Чашка капучино и тирамису. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не доверяет покупным средствам для мытья посуды.

Не секрет, что многие люди не доверяют средствам для мытья посуды, приготовленным на производстве.

Хочется, чтобы дома все было экологически чистым. И это понятно. Существует несколько рецептов приготовления средств для мытья посуды в домашних условиях. Такие жидкости безопасны и эффективны.

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Нужно измельчить половинку обычного куска хозяйственного мыла, растворить в воде и перелить в емкость. Затем в раствор добавить сок половинки лимона и по ложке глицерина и водки. 

Такая жидкость прекрасно справится с мытьем посуды и будет эффективна даже в холодной воде.

По материалам belnovosti.by.

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