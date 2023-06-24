Все в панике скупают валюту: доллар уже стоит дороже 100 рублей, евро — дороже 110

В эту субботу многие граждане ринулись в банки, чтобы купить валюту - евро и доллары. В результате, на повышенном спросе иностранная валюта резко взлетела в цене.

Доходило до того, что некоторые финансово-кредитные учреждения продавали доллары по 100 рублей, а евро - по 110.

Эксперты утверждают, что никогда не следует поддаваться панике и скупать иностранную наличность. Себе дороже выйдет.

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