Всего одна палочка! Муравьи унесутся с дачи, как ошпаренные и забудут дорогу назад — глазам не поверите

Муравьи могут доставить много хлопот огородникам. Мало того, что сами насекомые любят перекусить сладкими ягодами. Так они еще и тлю выращивают, которая способна обглодать посадки за считанные дни.

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Поэтому терпеть таких жильцов на своем участке не стоит. А нужно их немедленно прогнать. Чтобы распрощаться с вредителями, вам потребуется всего 1 палочка корицы.

Способ применения прост. Специю нужно положить в кастрюлю и залить 1 литром воды. Далее посудину необходимо поставить на включенную плиту. Когда состав закипит, потребуется засечь ровно 5 минут. По прошествии времени отвар следует снять с огня и тут же вылить на муравейник.

Можете не сомневаться: насекомым очень не понравится ваше угощение. Они не смогут больше оставаться на прежнем месте и немедленно покинут границы участка.

Источник: издание belnovosti.by