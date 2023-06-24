Ядреный состав! Тля тут же расцепит лапки и камнем рухнет вниз — пропадет за час

Чтобы очистить свой участок от тли, нет надобности поливать огород вредной химией. Ведь есть отличная альтернатива в виде проверенных народных средств.

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Например, опытные дачники уже давно заметили, что мелкий паразит не любит мыло и нашатырный спирт. Поэтому для борьбы с насекомым они смешивают эти средства, разбавляют состав водой и опрыскивают им все пораженные растения.

Пропорции для приготовления раствора должны быть такими: на 10 литров воды нужно взять 1 столовую ложку моющего средства и вдвое больше аптечного препарата.

Эффект от обработки вы заметите уже через час. Тля не сможет дышать и повалится с листьев на землю.

Источник: издание belnovosti.by