Главные счастливцы недели: этим знакам зодиака будет сказочно везти с 24 июня по 2 июля

Специалист по звездам Юлия Гикис рассказала о том, какие знаки зодиака будут обласканы судьбой с 24 июня по 2 июля. По мнению астролога, этот период станет удачным для Козерогов, Овнов и Львов.

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Львам улыбнется удача при совершении сделок. Если вы давно думаете о приобретении автомобиля, то сейчас самое время совершить эту покупку.

Козерогов ждет успешная рабочая неделя. Возможно, вы получите награду или повышение.

Овнам повезет в любви. Недавние отношения могут выйти на новый уровень. Не исключено, что вы узнаете о скором пополнении в семье.

Источник: vnimanie.pro