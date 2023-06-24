Увидим пиковые значения: стал известен курс доллара на следующей неделе — от цифр паника и шок

В начале будущей недели ни о каком укреплении рубля говорить, конечно же, не приходится. Аналитики сходятся на том, что доллар будет расти. В умеренном сценарии, за доллар в последнюю неделю июня будут давать по 85-88 рублей.

Негативное же развитие событий предполагает резкий рост курса доллара. Аналитики считают, что на предстоящей неделе есть шансы увидеть новые пиковые значения. Все будет зависеть от новостного фона.

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