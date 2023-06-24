Чем полить картофель в июне-июле, чтоб собрать по 4 килограмма с куста — мощный настой

Плох тот дачник, что не мечтает о выдающемся урожае картофеля. Именно поэтому в Сети можно найти множество разных советов о том, как повысить сбор этой крахмалистой культуры.

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К сожалению, не все они хорошо работают. Однако некоторые рекомендации действительно помогают получить невероятно роскошный урожай.

Например, если внести подкормку, приготовленную по этому рецепту, можно собрать по 4 килограмма овощей с одного куста.

Чтобы смешать эффективное средство, необходимо налить в бочку 100 литров воды, положить в нее 1,5 ведра травы и 2,5 пакетика сухих дрожжей. Далее составу нужно постоять 6 дней. Когда время пройдет, в настой следует добавить 2,5 ложки гумата калия. И на этом все.

Готовую подкормку рекомендуется вносить методом полива под куст. Если не лениться и сделать все в соответствии с этой инструкцией, можно получить по-настоящему сказочный урожай.

Источник: издание belnovosti.by