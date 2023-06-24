Банки могут оставить россиян без денег: объясняем, в каких случаях

Россияне могут оказаться в ситуации, когда банк оставляет их без денег, не выполняя переводы и блокируя сомнительные операции.

Есть несколько случаев, когда финансово-кредитная организация имеет право поступить подобным образом.

Если по счету клиента проходят сомнительные операции, то банк может заблокировать их, отключить интернет-банк клиента или отказать в проведении операций.

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