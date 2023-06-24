Луковицы будут гигантскими! Поможет дешевенький настой — 1 подкормка заменит с дюжину удобрений

Если вы мечтаете собрать шикарный урожай лука. То этот совет точно для вас. Опытные огородники утверждают, что после такой подкормки, овощи вырастут огромными и невероятно сочными.

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Удобрять луковые грядки нужно в период активного роста культуры. Это значит, что процедуру можно проводить в конце июня или в начале июля.

Чтобы получить мощное удобрение, необходимо смешать 2 литра воды, 2 больших ложки сахарного песка и 10 граммов сухих дрожжей. Через 24 часа состав следует разбавить 8 литрами воды и обогатить половиной стакана золы.

Готовое средство рекомендуется вносить в междурядья. А для усиления эффекта от процедуры на овощные грядки можно накидать смесь из компоста и перепревшего коровяка.

Источник: издание belnovosti.by