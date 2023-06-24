Авиабилеты в Стамбул и Ереван есть в продаже - Ассоциация туроператоров России

24 июня в ряде СМИ на фоне политических событий появилась информация, что в российских авиакассах резко кончаются билеты в соседние страны, а те, что еще есть, резко подорожали. В Ассоциации туроператоров России граждан успокоили - дефицита мест в самолетах не наблюдается.

«По сообщению отдельных изданий, в продаже не осталось прямых авиабилетов из Москвы на популярные рейсы в страны СНГ и Стамбул. На данный момент это не полностью соответствует действительности. Прямые авиабилеты в Стамбул и Ереван есть даже на сегодня», - цитирует ТАСС представителя АТОР.

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При этом в ассоциации добавили, что цены на билеты действительно увеличились, но, по состоянию вечер 24 июня, «острого дефицита кресел пока не наблюдается».