Как избежать нашествия тараканов: вашу квартиру обойдут стороной — 4 дельных совета

Тараканы не являются большой редкостью для многоэтажных домов. Эти усатые вредители всегда селятся рядом с человеком. Они способны кочевать из одной квартиры в другую. Поэтому очень важно соблюдать определенные правила, чтобы соседские насекомые не заинтересовались вашим жильем.

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Во-первых, тараканы любят влажные помещения. Им просто необходим доступ к воде. Если у вас в квартире капает кран или подтекает унитаз, то срочно займитесь починкой сантехники. Иначе насекомые не заставят себя долго ждать.

Во-вторых, паразиты ни за что к вам не придут, если им будет нечем перекусить. Поэтому никогда не оставляйте еду без присмотра и обязательно закрывайте мусорное ведро.

В-третьих, вредители проникают в помещения через трещины и щели. Чтобы этого не допустить, нужно осмотреть квартиру и замазать все слабые места. Что касается окон и вентиляции, то здесь можно решить вопрос с помощью москитной сетки.

В-четвертых, поддерживайте чистоту в доме. Тогда у тараканов не будет никаких шансов на то, чтобы обосноваться у вас под боком.

Источник: advice.news