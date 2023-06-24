Чем полить вялые кусты перцев и томатов, чтобы их оживить — взбодрятся на следующий день

Если в вашем огороде завелись вялые кусты помидоров или перцев, не спешите искать им замену. Вы будете удивлены, но есть способ помочь даже самому безнадежному растению. Для этого не придется особо тратиться. Времени тоже нужно совсем чуть-чуть.

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Чтобы приготовить эффективное средство, необходимо найти в кухне половину большой ложки лимонной кислоты и растворить продукт в 5 литрах воды. Жидкость для приготовления состава должна быть отстоявшаяся. Идеально подойдет дождевая вода.

Полученное средство следует вылить под каждый проблемный куст. На одно растение потребуется пол-литра такой подкормки. Обработку нужно проводить вечером, когда не будет палящих лучей солнца.

Действие состава можно заметить уже на следующий день. Перцы и томаты быстро расправят листья и начнут догонять своих соседей.

Источник: издание belnovosti.by