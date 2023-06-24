Чем полить кусты георгинов, чтобы они ярко цвели до осени — будет море бутонов

Чтобы клумбы с георгинами радовали глаз яркими цветами до самой осени, рекомендуется подкормить кусты дважды за лето.

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В первый раз растение нужно полить питательным составом сразу после того, как завяжутся бутоны.

Для приготовления этой подкормки нужно взять половину столовой ложки сульфата калия и 5 литров отстоявшейся чистой воды. Под каждый куст потребуется вылить около 5 литров раствора.

А второе удобрение следует внести тогда, когда распустится первый цветок.

Чтобы смешать это полезное средство, нужно взять половину большой ложки двойного суперфосфата, такое же количество сульфата калия и 5 литров воды. На каждое растение следует потратить 3 литра состава.

Источник: Telegram-канал «чудогрядка.рф | сад. огород. цветы»