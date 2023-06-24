Лососевый френч – новый бьюти-тренд для любителей розовых оттенков

Если надоел просто розовый цвет на ногтях, можно сделать френч с лососевым оттенком.

Французский маникюр считается элегантным вариантом преображения ногтей. В последнее время модницы все чаще стали прибегать в цветному френчу, а не просто белому обрамлению ногтевой пластины.

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Попробуйте сделать френч с лососевой окантовкой. Этот оттенок еще больше подчеркнет летний загар и будет выигрышно смотреться с белоснежными платьями и костюмами. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.