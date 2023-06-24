Самый модный цвет маникюра лета 2023: не розовый и не зеленый — фото внутри

Как правило, летом в моду входят яркие оттенки маникюра. Этот сезон тоже не стал исключением. По заявлениям специалистов, сейчас в самом тренде желтый цвет.

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Чтобы выглядеть стильно, можно носить как однотонное покрытие, так и яркие рисунки. А если вы предпочитаете френч, то желтый цвет отлично впишется на место белого.