Самый модный цвет маникюра лета 2023: не розовый и не зеленый — фото внутри

Фото: freepik.com/javi_indy

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Как правило, летом в моду входят яркие оттенки маникюра. Этот сезон тоже не стал исключением. По заявлениям специалистов, сейчас в самом тренде желтый цвет. 

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Чтобы выглядеть стильно, можно носить как однотонное покрытие, так и яркие рисунки. А если вы предпочитаете френч, то желтый цвет отлично впишется на место белого.

 

Желтый маникюр. Фото: freepik.com/devmaryna

Экспериментировать можно бесконечно долго. Все ограничивается только вашей фантазией. 

Яркие ноготки создадут летнее настроение и привлекут внимание окружающих. Можете не сомневаться: коллеги и подруги обязательно захотят сделать такой же маникюр!

Источник: graziamagazine.ru

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