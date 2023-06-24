Любители «Икеи» будут ликовать – еще один аналог известного бренда откроется в России

Стало известно, что в Москве откроется еще один магазин, напоминающий привычную «Икею».

Компания «Гуд Лакк» хочет продавать россиянам аналогичный товар.

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Бывшие производители мебели для ИКЕА из России и Белоруссии начнут продажи своих товаров. На данный момент ассортимент небольшой. Как оказалось, только один вид вешалки предлагается в разных цветах.

Ранее компания «Гуд Лакк» занималась развитием сети ИКЕА в России. Некоторые из сотрудников новых магазинов будут бывшими продавцами шведской сети. «Гуд Лакк» планирует открыть тысячу магазинов по всей стране. Об этом рассказали в msk1.ru.