Как избавиться от запаха чеснока на руках — вы удивитесь, но помогут отходы

Чеснок оставляет сильный и резкий запах на коже, который не исчезает сам по себе и его довольно трудно удалить. К счастью, есть средство, дающее результат после первого применения! Оно хоть и считается отходом, но при этом оставляет приятный аромат на руках — настоящее чудо.

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Речь идет о кофейной гуще. Она имеет концентрированный запах и способна убрать даже самый неприятный аромат.

Зная этот лайфхак, бывалые хозяйки не моют кофейные кружки сразу. Они хранят спитый кофе, хорошенько его просушивают, перекладывают в емкость и хранят рядом с мойкой. В нужный час они просто натирают руки гущей, смывают и наслаждаются приятным амбре.

По материалам сайта Belnovosti